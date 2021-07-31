МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

МЧС предупреждает жителей и гостей Карелии о том, что 1 августа, начиная с западных районов, в республике ожидаются ливни, гроза. При грозах ветер усилится до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

В министерстве советуют жителям и гостям Карелии не приближаться к повисшим низко над землей проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья, не оставлять транспортные средства вблизи от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Следует ограничить движение на личном транспорте, выход в акватории водоемов и нахождение детей на улице. Не стоит передвигаться по подвесным мостам. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures