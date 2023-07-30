Массовые проверки водителей пройдут в понедельник в Петрозаводске

В понедельник, 31 июля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В первом полугодии в столице Карелии в авариях с участием нетрезвых водителей погибли четыре человека, отметили в ведомстве. Для выявления пьяных автомобилистов будут организованы сплошные проверки на дорогах.

Горожан просят не оставаться в стороне и звонить в дежурную группу ГИБДД в случае выявления нетрезвых людей, садящихся за руль. Телефоны: 715-900, 78-44-44. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch