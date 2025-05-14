Массовые проверки водителей пройдут в четверг в Петрозаводске

В четверг, 15 мая, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом объявила Госавтоинспекция карельской столицы.

По данным ГАИ, в начале года в городе произошло три дорожных аварии с участием пьяных водителей. В них пострадали четыре человека.

Петрозаводчан просят сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам 715-900, 78-44-44. © «Петрозаводск говорит»