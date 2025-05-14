14 мая 2025, 13:20
Автобусы для городских маршрутов доставили в Петрозаводск
В столице Карелии продолжается обновление транспортной инфраструктуры
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com
В Петрозаводск доставлена новая партия муниципальных автобусов. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Пл словам градоначальницы, автобусы SIMAZ изготавливают на Симбирском заводе в Ульяновске.
Новые автобусы будут пущены на развитие транспортной инфраструктуры карельской столицы. © «Петрозаводск говорит»