14 мая 2025, 13:20
Общество

Автобусы для городских маршрутов доставили в Петрозаводск

В столице Карелии продолжается обновление транспортной инфраструктуры
Автобус в Петрозаводске
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com

В Петрозаводск доставлена новая партия муниципальных автобусов. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Пл словам градоначальницы, автобусы SIMAZ изготавливают на Симбирском заводе в Ульяновске.

Новые автобусы будут пущены на развитие транспортной инфраструктуры карельской столицы. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
автобус
Инна Колыхматова
«Городской транспорт»
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