Массовые проверки водителей начинаются завтра в Петрозаводске

Профилактические мероприятия под общим названием «Контроль трезвости» пройдут в Петрозаводске 12, 14 и 15 февраля, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Почему мероприятия не запланированы на субботу, 13-е февраля, не сообщается.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях предотвращения конфликтных ситуаций, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»