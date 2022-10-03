Массовые проверки устроят на дорогах Петрозаводска

«Облаву» на нетрезвых водителей устроят во вторник в Петрозаводске. 4 октября Госавтоинспекция проведет рейд «Контроль трезвости».

В ведомстве напомнили, что вождение в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения предусматривает лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение уже грозит уголовная ответственность.

Петрозаводчане могут сообщить о нетрезвом водителе ближайшему наряду ДПС или по номеру дежурной группы 71-59-00. (фото пресс-служба Госавтоинспекция Петрозаводска)