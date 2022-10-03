Автовокзал объявил об отмене очередного рейса из Петрозаводска

Автовокзал анонсировал отмену автобусного рейса №965, следующего утром из Петрозаводска в Петербург через Олонец.

Рейс не будет выполняться до 9 октября, пассажиры смогут вернуть купленные билеты по месту приобретения.

«С 4 по 9 октября приостанавливается выполнение рейса по маршруту №965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец» отправлением в 09:00 (из Санкт-Петербурга в 17:20)», - говорится в сообщении автовокзала.

Ранее стало известно, что с 4 по 6 октября не будет выполняться рейс №519 Петрозаводск - Олонец с отправлением из столицы Карелии в 18:15. (фото unsplash.com, Ash Gerlach)