Массовая гибель свиней в Карелии заставила опасаться африканской чумы

Эпизоотический отряд ветслужбы на минувшей неделе экстренно выезжал в Сортавальский район. Опасались эпидемии африканской чумы свиней или сибирской язвы, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Дело в том, что в одном из личных подсобных хозяйств массово погибли животные. Специалисты прибыли на место ЧП с передвижными инсинераторными установками и уничтожили свиней.

Сотрудники ветслужбы также провели дезинфекцию и отобрали пробы паталогического материала.

К счастью, африканской чумы и сибирской язвы не обнаружили. Причиной смерти свиней стало пищевое отравление. // фото: Минсельхоз Карелии