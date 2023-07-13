Марину Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Советская и российская актриса Марина Неелова попала в больницу в тяжелом состоянии. О том, что звезду экстренно госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой осведомленный источник.

В театре «Современник» в Москве отменили все спектакли с участием 76-летней Нееловой на неопределенное время.

Актриса плохо почувствовала себя в начале июля. Она обратилась к медикам с болями в животе. Сначала у нее диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. Потом врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили биопсию.

При этом в театре заявили ТАСС, что актриса дома, с ней все в порядке, она находится «в строю». // фото: пресс-служба телеканала «Россия»