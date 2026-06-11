«Марциальные воды»: эффективное похудение при участии Алены Гром

Известный санаторий Карелии включил в оздоровительную программу авторский курс дыхательной гимнастики (16+)

Автор курса дыхательной гимнастики Алена Гром приглашает на программу «Эффективное похудение» в санаторий «Марциальные воды».

Программа идеально подходит тем, кто хочет привести себя в форму, улучшить здоровье и зарядиться энергией.

Программа «Эффективное похудение» – это уникальный подход к коррекции фигуры, который объединяет элементы дыхательной гимнастики и авторской методики Алены Гром. Основой уникального метода служит диафрагмальное дыхание, запускающее процессы ускоренного окисления, что позволяет эффективно сжигать жировые клетки за счет «добавочного» кислорода.

Синергетический эффект, возникающий при сочетании дыхательных упражнений, комплекса процедур и воздействия природных факторов, обеспечивает заметное уменьшение объемов тела и значительное снижение веса. Но это не только о внешнем преображении – программа способствует общему улучшению самочувствия, возвращая жизненные силы и поднимая уровень работоспособности,

- отметила автор методики и профессиональный тренер Алена Гром.

Кроме того, практика регулярных физических нагрузок и осознанного дыхания благоприятно сказывается на качестве сна, помогая расслабиться и восстановить силы.

«Эффективное похудение» – это путь к гармонии тела и духа, призванный вдохновить и поддержать каждого, готового к переменам ради здоровья и красоты. Программа оптимально сбалансирована для похудения и оздоровления организма. В нее включены, помимо ежедневных дыхательных тренировок «Окси-Гром», консультация нутрициолога, диетическое питание, железистая вода, АИСТ (биоимпедансный анализ состава тела), лечебное плавание с термопроцедурой, пневмомассаж, шоколадная ванна, контрастные ванны, фитоароматерапия.



Продолжительность курса: 7 суток. Возраст: 16+

Заезд на программу групповой и осуществляется в строго определённые даты. Дата заезда первой группы 27.02.25 по 06:03.25 года.

Тел. отдела бронирования: 8-800-100-17-19, 8-931-700-25-94

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. Среди противопоказаний: гипертония, тромбофлебит, заболевания сердца, беременность.

Если у вас сейчас нет возможности пройти полную программу оздоровления и похудения на базе санатория, всегда можно посетить по удобному графику тренировки по авторской дыхательной гимнастике в студии Алены Гром.

Занятия проходят в залах на ул. Правды, 29, в ТЦ «Столица», на пр. Первомайском, 9. Подробности и запись на занятия по тел. +7 911- 426-67-28, в группе ВК и на сайте.

Фото: с личной страницы Алены Гром и скрины ролика. Ролик предоставлен санаторием «Марциальные воды».

На правах рекламы. Самозанятая Гром А.И. ИНН 100118528077