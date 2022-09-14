14 сентября 2022, 07:36
Маленького ребенка нашли в квартире с телами умерших родителей
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти супружеской пары в Подмосковье
В Московской области проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир города Раменское тел супружеской пары. Вместе с умершими родителями нашли их шестилетнюю дочь, сообщает РИА Новости. По данным агентства, мать и отец девочки могли отравиться наркотиками.
Тела мужчины и женщины были обнаружены 13 сентября. Признаков насильственной смерти на них не было. Найденную в квартире девочку отправили в больницу на обследование. Ее жизни ничто не угрожает.
Известно, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних семья не состояла. Прокуратура намерена проверить работу органов системы профилактики.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, призванные установить точную причину смерти супругов. Фото: unsplash.com