Маленького ребенка нашли в квартире с телами умерших родителей

В Московской области проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир города Раменское тел супружеской пары. Вместе с умершими родителями нашли их шестилетнюю дочь, сообщает РИА Новости. По данным агентства, мать и отец девочки могли отравиться наркотиками.

Тела мужчины и женщины были обнаружены 13 сентября. Признаков насильственной смерти на них не было. Найденную в квартире девочку отправили в больницу на обследование. Ее жизни ничто не угрожает.

Известно, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних семья не состояла. Прокуратура намерена проверить работу органов системы профилактики.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, призванные установить точную причину смерти супругов. Фото: unsplash.com