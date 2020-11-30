30 ноября 2020, 10:11
Общество

Максим Мазуровский добился завершения ремонта у сада на Кукковке

Дорогу, ведущую к садику №99 никак не могли отремонтировать с лета, однако в преддверии зимы работы все-таки завершили

На дороге к детскому садику на Кукковке, ремонт на которой длился с лета, все-таки уложили асфальт. О завершении ремонта сообщил в социальной сети Максим Мазуровский, многодетный отец и общественный деятель, который водит детей в садик № 99 на Кукковке. Ранее петрозаводчанин многократно записывал видеообращения к властям города и республики, обращая внимание на перерытую дворовую территорию, грязь и бардак. Сегодня многодетный отец поделился радостным известием.   

«Ура! Удалось добиться завершения затянувшегося с лета ремонта дороги у садика #99 в Петрозаводске! Теперь все красиво. Надеюсь, весной посадят траву на газонах и клумбах»,

- написал житель карельской столицы.

Мазуровский поблагодарил администрацию Петрозаводска и лично главу Карелии Артура Парфенчикова и мэра Ирину Мирошник, а также руководство подрядной организации и всех людей, которые поделились историей в соцсети. (фото vk.com)

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Метки: 
детский сад
Кукковка
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Соцсеть
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Дорога
дворовая территория
Максим Мазуровский
новости петрозаводска