Максим Мазуровский добился завершения ремонта у сада на Кукковке

На дороге к детскому садику на Кукковке, ремонт на которой длился с лета, все-таки уложили асфальт. О завершении ремонта сообщил в социальной сети Максим Мазуровский, многодетный отец и общественный деятель, который водит детей в садик № 99 на Кукковке. Ранее петрозаводчанин многократно записывал видеообращения к властям города и республики, обращая внимание на перерытую дворовую территорию, грязь и бардак. Сегодня многодетный отец поделился радостным известием.

«Ура! Удалось добиться завершения затянувшегося с лета ремонта дороги у садика #99 в Петрозаводске! Теперь все красиво. Надеюсь, весной посадят траву на газонах и клумбах»,

- написал житель карельской столицы.

Мазуровский поблагодарил администрацию Петрозаводска и лично главу Карелии Артура Парфенчикова и мэра Ирину Мирошник, а также руководство подрядной организации и всех людей, которые поделились историей в соцсети. (фото vk.com)