Мэрия ищет директора для одной из школ Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска объявила о конкурсе на замещение должности директора школы №25, расположенной на набережной Гюллинга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Документы от желающих поучаствовать в конкурсе принимаются по будням с 9 до 17 часов (с перерывом с 13 до 14) с 30 ноября до 30 декабря по адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Заседание конкурсной комиссии состоится 12 января в администрации города. Фото lider-press.by