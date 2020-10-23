Подрядчик с лета не может закончить ремонт у детского сада №99

Рускеальский проезд на Кукковке в Петрозаводске не успели отремонтировать в срок. Подрядчик ООО «СМС» должен был закончить ремонт проезжей части, обустроить тротуары и парковки до 30 августа. Однако рабочие только демонтировали старое покрытие, установили и выровняли бортовой камень, а на дворе уже 23 октября. Кругом царит разруха, а этот проезд является основой подъездной дорогой к многоквартирным домам, двум детским садам и школе. Незавершенные работы создают большие неудобства детям, родителям, педагогам и жильцам.

Возмущенные родители устали ждать, когда, наконец-то, ремонт будет закончен, и записали обращение к мэру Петрозаводска Ирине Мирошник и главе Карелии Артуру Парфенчикову.

«У садика №99, в который я вожу двоих из троих своих детей, в августе затеяли ремонт дворовой дороги и парковки. Все перекопали, развели бардак и грязь. Закончить должны были к 1 сентября. Уже конец октября, воз и ныне там. Почему родители третий месяц должны водить детей в садик по этому, простите, говну?! Почему вы не можете сделать за три месяца то, что в принципе должно делаться за неделю?»,

– возмущается один из родителей.

Напомним, о срыве сроков сдачи объекта мы писали в первых числах сентября. Депутат городского совета от Кукковки Андрей Ушаков и председатель комиссии по ЖКХ Андрей Бекелев обещали применить к подрядчику штрафные санкции и другие меры ответственности в соответствии с федеральным законодательством и условиями муниципального контракта. Руководство подрядной фирмы пообещало полностью закончить ремонт до 20 сентября. Как мы видим воз и ныне там.

Добавим, что это не единственный объект, который до сих пор недоделан в Петрозаводске. Один из подрядчиков, в частности, не успел до холодов создать комфортную среду на Древлянке и теперь пытается наверстать упущенное время. Журналисты нашего издания побывали в Новодревлянском сквере и в парке «Иван-Царевич», чтобы выяснить, как осваиваются деньги, которые Петрозаводск получил на благоустройство, и есть ли шанс завершить работы в этом году. Смотрите фоторепортаж «Благоустройство парков Древлянки – сказка о потерянном времени». Вспоминается цитата из Евгения Шварца: «Ах, не ценит он времени! Вот такие и попадают в лапы к злым волшебникам».