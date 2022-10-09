Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

25-летний потомственный автогонщик Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в гонках «Формулы-1». Нидерландский гонщик «Ред Булл» выиграл Гран-при Японии, завоевав второй чемпионский титул.

Вторым стал партнер голландца по «Ред Булл» Серхио Перес, третьим – пилот «Феррари» Шарль Леклер, получивший пятисекундный штраф. Гонка прерывалась более чем на два часа из-за дождя и аварий, пилоты проехали 28 кругов из запланированных 53.

Следующий этап гонки пройдет в США 23 октября.

По информации Sports.ru, Ферстаппен сравнялся по количеству титулов с Фернандо Алонсо, Микой Хаккиненом, Эмерсоном Фиттипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари. Голландец - 17 в истории многократный чемпион мира и 11 пилот, завоевавший два титула подряд. (фото AFP, Toru Hanai, rsport.ria.ru)