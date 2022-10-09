Более 230 человек пробежали кросс на Кургане

Легкоатлетический кросс, посвященный памяти Арне Кивекяса, прошел на Кургане в Петрозаводске участниками стартов стали более 230 человек, они преодолели дистанции в 1, 2, 3 и 5 километров.

Лучшими в своих возрастных группах среди девушек стали спортсмены из Сортавалы, Петрозаводска, Лоухского, Олонецкого, Прионежского районов и Лахденпохьи, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия».

Первыми финишную черту среди мужчин пересекли спортсмены из Кондопоги, Костомукши, Беломорска, Кемского района, Пряжи и Петрозаводска.

В командном зачете первое и второе места остались за петрозаводчанами, третье у спортсменов из Прионежского района.

Арне Кивекяс – спортсмен, тренер, организатор спорта. (фото Людмилы Корвяковой, vk.com)