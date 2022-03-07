“Магнит” и “Дикси” ограничили продажу товаров в одни руки

Торговые сети «Магнит» и «Дикси» в Карелии временно лимитируют продажу базовых продуктов. Как сообщает правительственный паблик “Республика Карелия”, это сделано, чтобы избежать спекуляций на фоне западных санкций.

По информации администрации сетей, в последние дни возник ажиотажный спрос на товары длительного хранения и бакалею. При этом все чаще эти продукты приобретались оптом для дальнейшей перепродажи. Поэтому с 5 марта в небольших магазинах сетей отпускают не более 5 килограммов сахара и гречки, а также не более пяти тушек курицы. В гипермаркетах установлен другой норматив – не более 10 упаковок или 10 килограммов товара в одни руки.

Чтобы избежать дефицита, сети на 30% увеличили отгрузку во все свои магазины круп, макарон, муки, сахара, растительного масла, консервов. При необходимости они готовы увеличить поставки и других товаров, подчеркивается в паблике правительства.