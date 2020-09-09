Лже-банкиры атаковали звонками жителей Карелии

За последние семь дней в полицию Карелии обратились одиннадцать обманутых мошенниками местных жителей. В МВД поступили заявления о хищениях более 2 миллионов 100 тысяч рублей.

Пострадавшими от лже-работников банка стали четыре петрозаводчанина в возрасте от 22 до 89 лет, два жителя Медвежьегорска возрастом 33 и 66 лет, два жителя Олонца (41 и 53 года), а также жительницы Сегежи, Пряжи и поселка Муезерский.

В МВД республики в очередной раз дали рекомендации:

«Если вам звонят «из банка» и что-либо сообщают, можете смело класть трубку. Чтобы проверить достоверность информации – обратитесь в организацию лично по официальным каналам. Зайдите в физический офис банка, позвоните по номеру, указанному на вашей банковской карте».

В полиции просят жителей республики обратить внимание на то, если звонят очень настойчиво, с различных номеров, требуют перевода средств, сообщить коды из смс, парольную информацию, то это однозначно мошенники.