29 октября 2022, 14:37
Лыжница Ольга Жолудева стала третьей на всероссийских соревнованиях
Уроженка Карелии теперь выступает за Татарстан
Уроженка Карелии стала бронзовым призером всероссийских соревнований по лыжным гонкам.
Спортивный лыжный сезон начался в Якутии. В первый день состязаний сильнейших лыжников определяли в индивидуальной гонке свободным стилем. Сегежанка Ольга Жолудева стала третьей. Мастер спорта России завоевала бронзу на дистанции пять километров, сообщает «Спорт-норма жизни Карелия».
В новом сезоне Ольга Жолудева перешла в сборную Татарстана. (фото vk.com)