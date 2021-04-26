Люксовая иномарка, купленная на деньги жителей Карелии, уедет в Москву

Текст: Георгий Чентемиров

Микроавтобус за 6 миллионов рублей, который намерено купить Управление делами правительства Карелии, предназначен для постоянного представительства республики в Москве. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщила пресс-служба регионального правительства.

По информации пресс-службы, автомобиль планируется использовать в представительских целях. Для его приобретения получено разрешение Минпромторга России. При этом машин подобной вместимости в гараже управделами правительства нет.

«ПТЗ говорит» ранее рассказывал, что карельские чиновники объявили тендер на приобретение дорогостоящего авто. Судя по характеристикам, госзакупка "заточена" под микроавтобус Toyota Alphard. Производитель позиционирует его как автомобиль премиум-класса.

«Истинное воплощение комфорта. В его роскошном и тихом салоне дорога превратится для вас в удовольствие, которое вы никогда не испытывали прежде»,

– так описывается модель на сайте компании.

Испытать ранее невиданное удовольствие пожелали и карельские руководители. В техзадании госзакупки указаны характеристики, которые совпадают с опциями машины в ее высшей комплектации. Например, «капитанские индивидуальные кресла с электрорегулировкой, вентиляцией, пультом управления в подлокотниках и функцией памяти». Также в микроавтобусе имеются премиальная аудиосистема с 17 динамиками, потолочный дисплей для пассажиров, подсветка с возможностью выбора цвета, трехзонный климат-контроль и так далее.

Изучая документы закупки, журналист «ПТЗ говорит» предположил, что автомобиль предназначен для приема в Карелии высоких делегаций – например, федеральных руководителей или крупных инвесторов. Однако машина будет ездить по Москве, где у федеральных чиновников и серьезных бизнесменов есть свои автопарки. И пересаживаться в карельский Alphard им попросту ни к чему.

Кого же тогда будет возить микроавтобус, приобретаемый за 6 миллионов рублей из региональной казны? По элементарной логике, в ней будут кататься карельские же чиновники, приезжающие на различные совещания в федеральные ведомства. Именно для них, кажется, и предназначены разноцветная подсветка и ионизатор воздуха, с которыми поставляется данный автомобиль.

Интересно, однако же, вот что. Как в прошлом году писала «Черника», представительство Карелии в Москве совсем недавно уже купило недешевую машину. Чиновники намеревались приобрести Toyota Camry за 1,8 миллиона рублей. И, исходя из данных на сайте госзакупок, успешно с этой задачей справились. Но в Camry, конечно, нет капитанских кресел, так что для исполнения представительских функций она не годится.

Представительство Карелии в Москве – вообще, довольно загадочная структура. Чем она занимается, не вполне понятно. Участвует в каких-то мероприятиях, помогает организовать выставки, взаимодействует с федеральными органами власти – хотя с появлением телефона и интернета «взаимодействовать» с федералами можно не выезжая из Петрозаводска. Еще занимается приемом и передачей документов, посылок, бандеролей и гуманитарных грузов (да, так и сказано – «гуманитарных грузов»; надеемся, их доставляют из Москвы в Карелию, а не наоборот). Эдакие почтальоны-лоббисты.

Руководит представительством Владимир Тимофеев – человек, к нашей республике не имеющий никакого отношения. Зато весьма состоятельный. Так, дочь его училась в платном швейцарском колледже, интервью он раздает в часах стоимостью 800 тысяч рублей, а в собственности у него имелись квартира площадью почти 600 квадратных метров и дом на Кипре.

Стремление Тимофеева к красивой жизни переносится и на руководимое им ведомство. В прошлом году представительство Карелии в Москве потратило миллионы на ремонт помещений и новую мебель. Хотя, как говорят источники издания «Черника», и старые интерьеры ужаса у посетителей не вызывали.

Теперь в строку расходов добавится люксовый автомобиль. По-видимому, без этих многомиллионных трат продвигать интересы республики в Москве не получается. Хотелось бы, правда, напомнить, что Карелия находится в числе дотационных, отстающих регионов, и роскошный минивэн формирует искаженное представление о республике. Иными словами, представительская функция будет работать некорректно.

…Пока карельское правительство планирует потратить 6 миллионов рублей на покупку Toyota Alphard, общественная организация «Мама-Дом» просит помощи благотворителей, чтобы продолжить свою работу. Организация эта оказывает системную помощь жертвам домашнего насилия, и кроме нее этим в регионе не занимается никто. Еще совсем недавно государство компенсировало затраты, но в 2021 году «Мама-Дом» осталась без господдержки.

Чтобы вытащить организацию из пропасти, требуется около четырех миллионов рублей. Как недавно признался представитель главы РК в Законодательном собрании Юрий Шабанов, в региональном бюджете 2021 «отсутствуют средства», и поставщикам социальных услуг придется потерпеть. Но автомобиль с премиальной аудиосистемой, который будет возить чиновников в Москве, – дело нужное, в отличие от жертв домашнего насилия. На него средств не жалко. Заметим: наших с вами средств. // Фото: www.toyota.ru