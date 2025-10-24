Люди пострадали при атаке дрона на Подмосковье

В Красногорске пять человек пострадали после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам чиновника, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Раздался взрыв. Пострадали четверо взрослых и ребенок. У людей черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения.

Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители.

