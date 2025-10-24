24 октября 2025, 07:43
Люди пострадали при атаке дрона на Подмосковье
Беспилотник врезался в многоэтажку в Красногорске
Фото: freepik
В Красногорске пять человек пострадали после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам чиновника, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Раздался взрыв. Пострадали четверо взрослых и ребенок. У людей черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения.
Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители.
