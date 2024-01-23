Люди бросили автомобиль на дороге в Петрозаводске и убежали от полиции

В полиции Петрозаводска проводится проверка по факту инцидента, произошедшего на проспекте Александра Невского. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По предварительным данным, около 23 часов 19 января сотрудник ГИБДД ехал по проспекту, когда заметил автомобиль ВАЗ-2107, имевший механические повреждения. Инспектор поехал за этой машиной и увидел, как в районе пересечения с улицей Станционной автомобиль съехал с дороги и влетел в сугроб.

Водитель отказался предъявить документы и вместе с пассажиром убежал с места происшествия. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Был установлен его владелец. Мужчина, впрочем, не имел отношения к происшествию - он продал машину за пару месяцев до этого.

Стражи порядка ведут розыск причастных к происшествию. На вид им было от 20 до 25 лет. Всех, кому что-либо известно о данном событии, просят звонить по телефону 715-900. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch