Люди боялись выйти из леса из-за медведя

По соседству с Карелией спасатели помогли людям не стать обедом лесного зверя.

Вечером 26 августа спасателей из отряда Приозерска в Ленинградской области попросили помочь троим молодым людям выйти из леса. Сами они боялись отойти от деревьев из-за медведя – косолапый бродил где-то неподалеку.

Прибывшие на подмогу спасатели запустили звуковую ракету, и медведь ушел. После этого они встретили людей и вывели их из леса.

