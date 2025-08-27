27 августа 2025, 07:59
Люди боялись выйти из леса из-за медведя
Спасатели отпугнули зверя, запустив специальную ракету
фото freepik
По соседству с Карелией спасатели помогли людям не стать обедом лесного зверя.
Вечером 26 августа спасателей из отряда Приозерска в Ленинградской области попросили помочь троим молодым людям выйти из леса. Сами они боялись отойти от деревьев из-за медведя – косолапый бродил где-то неподалеку.
Прибывшие на подмогу спасатели запустили звуковую ракету, и медведь ушел. После этого они встретили людей и вывели их из леса.
Ранее мы рассказывали, что на дороге под Петрозаводском заметили медвежонка.