Под Петрозаводском у дороги замечен медвежонок

Утром 26 августа автомобилисты заметили под Петрозаводском маленького медведя. Водители предупреждают друг друга и призывают быть внимательными по дороге к озеру в Прионежском районе.

Медвежонок вышел к трассе в том месте, где дорога делает изгиб. При приближении машины животное испугалось и скрылось в лесу.

«Медвежонок вышел к дороге неподалеку от отворотки на СНТ «Педагог» по дороге на оз. Лососинское, будьте внимательны», - написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Внимательными следует быть и тем, кто идет в лес за грибами и ягодами.