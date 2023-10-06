Людей эвакуировали из здания в Петрозаводске из-за пожара

Сегодня ранним утром в 6 часов 8 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Чапаева. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, подъезд жилого дома был заполнен дымом, сквозь который мелькали языки пламени. Сбив огонь, пожарные немедленно приступили к эвакуации людей. За короткое время из горящего дома было эвакуировано пять человек, из них двое были эвакуированы с применением средств индивидуальной защиты.

Когда жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем и провели дымоудаление из подъезда.

В результате ЧП на первом этаже огнем была повреждена стена подъезда на площади четыре квадратных метра. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz