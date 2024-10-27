Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Карелии

В ночь на 27 октября в Кондопоге вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме на улице Советов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 3:45. На место выехали две единицы техники и 10 пожарных. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир - загорелись постельные принадлежности.

Специалисты эвакуировали из здания восемь человек. Одного жильца вывели с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Причины происшествия предстоит выяснить специалистам. // Фото: freepik.com / Ilovehz