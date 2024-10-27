Ремонт лыжной базы в Карелии завершился двумя уголовными делами

В Кондопожском районе перед судом предстанет бывший директор спортивной школы. Женщину обвиняют в халатности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в 2022 году после выполнения ремонта здания лыжной базы директор спортшколы не произвела должным образом проверку и оценку качества выполненных работ. Она подписала акты о приемке работ, которые содержали недостоверные сведения.

В результате халатные действий директора подрядчику было выплачено более двух миллионов рублей за работы, которые не были выполнены, и за материалы, которые никто не использовал.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд. В отношении подрядчика судом уже рассматривается другое уголовное дело - о мошенничестве. // Фото прокуратуры Карелии