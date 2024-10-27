Девушка-подросток вышла из дома и пропала в Карелии

В Карелии пропала Арина Евдокимова 2010 года рождения. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».

По данным источника, днем 26 октября девушка-подросток вышла из дома в Питкяранте, после чего ее следы теряются. Со вчерашнего дня пропавшая не выходит на связь.

Девушка была одета в темные джинсы и черную куртку.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по указанным телефонам. // Фото: ПСО «Длинный берег»