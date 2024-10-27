Житель Карелии получил ножевое ранение после отдыха с женщиной

В полицию Кемского района поступил сигнал о ножевом ранении, которое получил житель одного из населенных пунктов. Участковый разобрался в деле, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевший выпивал в выходной день со своей 36-летней подругой. Под воздействием алкоголя женщина стала проявлять агрессию. В какой-то момент она схватила нож и вонзила его в ногу товарища. Тот был доставлен в больницу. Медики квалифицировали повреждения как легкий вред здоровью.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan