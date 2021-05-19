Любарский рассказал, как пройдет День города в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о том, что День города в этом году пройдет в очном формате. На своей странице в соцсети новый градоначальник также раскрыл некоторые детали торжества.

По словам Любарского, центром праздника станет Онежская набережная. День города пройдет под девизом «Петрозаводск на праздничной волне». Такая тема объединит все сценические площадки.

Будет работать центральная сцена в створе проспекта Ленина и молодежная площадка от ПетрГУ у памятника «Рыбаки». Прорабатываются и другие тематические площадки партнеров праздника, игровые, развлекательные зоны, торговые ряды, ярмарка-выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и товаров местного производства. На Советской площади будет работать планшетная выставка, отражающая ключевые события истории города.

Об остальных деталях Дня города глава карельской столицы обещал рассказать ближе к празднику. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com