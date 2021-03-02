02 марта 2021, 17:09
Конкурсы

Лучших классных руководителей Петрозаводска наградили

В столице Карелии прошел конкурс профессионального мастерства среди педагогов

В Петрозаводске состоялась церемония награждения участников профессионального конкурса «Самый классный Классный», сообщает городская администрация.

В итоге победителем городского проекта стала учитель химии и биологии средней школы № 29 Ирина Никонорова.

В номинации «Лучший мастер-класс» также отмечены:

  • учитель начальных классов, преподаватель музыки Полина Андреева (средняя школа № 7),
  • учитель истории и обществознания Диана Белькова (средняя школа № 8),
  • учитель русского языка и литературы Екатерина Скобелева (средняя школа № 14).

Профессиональное состязание классных руководителей проводится в Петрозаводске уже в четвертый раз.

В составе жюри – опытные преподаватели, участники конкурсов прошлых лет, специалисты управления образования городской администрации, сотрудники ЦРО и городского дома культуры.

Фото с сайта городской администрации.

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Карелия
Петрозаводск
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классное руководство
классный руководитель
городская администрация