Лучших классных руководителей Петрозаводска наградили

В Петрозаводске состоялась церемония награждения участников профессионального конкурса «Самый классный Классный», сообщает городская администрация.

В итоге победителем городского проекта стала учитель химии и биологии средней школы № 29 Ирина Никонорова.

В номинации «Лучший мастер-класс» также отмечены:

учитель начальных классов, преподаватель музыки Полина Андреева (средняя школа № 7),

учитель истории и обществознания Диана Белькова (средняя школа № 8),

учитель русского языка и литературы Екатерина Скобелева (средняя школа № 14).

Профессиональное состязание классных руководителей проводится в Петрозаводске уже в четвертый раз.

В составе жюри – опытные преподаватели, участники конкурсов прошлых лет, специалисты управления образования городской администрации, сотрудники ЦРО и городского дома культуры.

Фото с сайта городской администрации.