02 марта 2021, 17:09
Лучших классных руководителей Петрозаводска наградили
В столице Карелии прошел конкурс профессионального мастерства среди педагогов
В Петрозаводске состоялась церемония награждения участников профессионального конкурса «Самый классный Классный», сообщает городская администрация.
В итоге победителем городского проекта стала учитель химии и биологии средней школы № 29 Ирина Никонорова.
В номинации «Лучший мастер-класс» также отмечены:
- учитель начальных классов, преподаватель музыки Полина Андреева (средняя школа № 7),
- учитель истории и обществознания Диана Белькова (средняя школа № 8),
- учитель русского языка и литературы Екатерина Скобелева (средняя школа № 14).
Профессиональное состязание классных руководителей проводится в Петрозаводске уже в четвертый раз.
В составе жюри – опытные преподаватели, участники конкурсов прошлых лет, специалисты управления образования городской администрации, сотрудники ЦРО и городского дома культуры.
Фото с сайта городской администрации.