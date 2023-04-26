Лучшего учителя и лучшего воспитателя определяют в Карелии

В Карелии стартовал Фестиваль педагогического мастерства. С 25 по 27 апреля педагоги всех специальностей продемонстрируют свои умения и таланты на профильных испытаниях. Лучший учитель и лучший воспитатель республики поедут на финальный всероссийский этап.

В течение трех дней состоятся сразу несколько конкурсов: «Учитель года Карелии – 2023», «Воспитатель года Карелии – 2023», соревнования преподавателей и мастеров производственного обучения системы СПО Карелии — 2023, «Сердце отдаю детям», «Специалист года Карелии – 2023».

На фестивале педагоги обмениваются профессиональным опытом, показывают свои самые эффективные практики неформального повышения квалификации педагогических работников.

Итоги всех испытаний подведут до 28 апреля. Победители конкурсов представят Карелию на заключительных федеральных этапах по своим направлениям. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.