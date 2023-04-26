Устали ездить в сараях: петрозаводчане жалуются на городские автобусы

Жители Петрозаводска, пользующиеся троллейбусами и автобусами, устали ждать обещанной транспортной реформы. Несоблюдение расписания, невозможность рано утром уехать на работу, а вечером добраться домой, салоны автобусов в отвратительном состоянии - об этих проблемах горожане сообщают в пабликах "Подслушано в ПТЗ" и "Администрация Петрозаводска".

"И за это 50 рублей платим. Еду, и видно дорогу", - сообщил петрозаводчанин, опубликовав фото общественного транспорта с дырой в полу.

"Сегодня моя мама не успела в больницу на процедуры. За час проехала одна "пятерка" и одна "двойка". Обе пустые в гараж. Время с 17:30 до 18:40. Давайте уже вашу транспортную реформу! Говорили в апреле, теперь в июне. Почему автобусы уже заканчивают работу в пять вечера? Может, они вообще работать не будут? Сколько можно издеваться над людьми?!"

"С транспортом проблему третий год решить не могут. Все реформу ждем. Почему троллейбус 8 не ходит в выходные? Должен же! Что опять случилось? Где вообще 27-й автобус?"

Такие сообщения в различных группах появляются ежедневно.

Также петрозаводчане поднимают вопрос о невозможности комфортно ехать утром и обращаются "к любителям не снимать рюкзак со спины, когда входят в общественный транспорт". По утрам вообще и так сложно в набитом транспорте, а вы еще и рюкзаками своими людей бьете, порой очень грязными, отмечают горожане.

"Будьте, пожалуйста, культурней и не забывайте, что вы не одни в этих сараях на колесах". // Фото: группы "Подслушано в ПТЗ" и "Администрация Петрозаводска".