Ливни обрушатся на Карелию

МЧС распространило экстренное предупреждение. В этот раз оно не связано с установившейся в Карелии аномальной жарой. Жителей и гостей республики предупреждают о ливнях в воскресенье.

По информации карельского ЦГМС, утром и днем 20 июня местами по северным районам Карелии (преимущественно в Лоухском районе) ожидается сильный дождь.

Неблагоприятное явление ожидается в Костомукше, Калевальском, Кемском и Лоухском районах. (фото gismeteo.ru)