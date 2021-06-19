МЧС предупредило об аномальной жаре в Карелии

МЧС распространило предупреждение в связи с аномально высокими температурами воздуха. По информации карельского ЦГМС, с 19 по 24 июня по южным районам Карелии и в Петрозаводске ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы. Жара надвигается на Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и Суоярвский районы.

Специалисты советуют меньше находиться на улице, снизить физические нагрузки, носить светлую одежду из натуральных тканей, головной убор. Помещения следует проветривать. Также специалисты рекомендуют ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время. Людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями не рекомендуют пользоваться городским транспортом в жару. Людям, принимающим антибиотики, не рекомендуется находиться на солнце, так как можно получить ожог. Это относится и к людям, страдающим онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапию.

«При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, чувства дурноты, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) человек как можно быстрее должен быть перемещен в прохладное помещение, в случае сохранения обморочного состояния, устойчивого и выраженного (менее 90/60 мм рт. ст.) снижения артериального давления, непроходящего чувства дурноты и выраженной слабости необходимо вызвать скорую медицинскую помощь»,

- говорится в рекомендациях министерства. Также специалисты рекомендуют купаться и принимать водные процедуры в местах, отведенных и оборудованных для этих целей. (фото oka.fm)