Лишенная прав костомукшанка села за руль подшофе

Посиделки в баре закончились для костомукшанки уголовным делом: после времяпровождения в баре женщина села за руль нетрезвой. По пути домой жительницу карельского города остановили полицейские: концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом ею воздухе равнялась 0,71 миллиграмма на 1 литр.

Инцидент произошел в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба карельской прокуратуры. Примечательно, что несколькими месяцами ранее, в ноябре 2019 года, женщина уже была лишена права управления транспортными средствами на полтора года за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Прокурор г. Костомукши утвердил обвинительное постановление в отношении женщины. Уголовное дело было направлено для рассмотрения в местный суд.