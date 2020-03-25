Цех опилочных брикетов сгорел на севере Карелии

Пожар на производстве произошел в минувший вторник, 24 марта, на Севере Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В 04:38 на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района поступило тревожное сообщение о том, что в поселке Сосновец произошел пожар в цехе по прессовке опилочных брикетов. На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселков Летнереченский, Сумпосад и города Беломорска.

Когда преодолев значительное расстояние к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты, то в металлическом ангаре огонь чувствовал себя полноправным хозяином. 12 пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить огонь. Это удалось сделать через полчаса. После чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и материальный ущерб. Проводится проверка.