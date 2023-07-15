15 июля 2023, 17:00
Лето возвращается – в воскресенье обещают до плюс 27 и никакого дождя
О погоде 16 июля рассказали синоптики
В воскресенье в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +23,+25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +22,+27.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже ночью +14, днем +25;
В Кондопоге, Олонце ночью +14, днем +24;
В Пудоже ночью +12, днем +25;
В Сортавале ночью +14, днем +23;
В Суоярви ночью +13, днем +24. // фото «Петрозаводск говорит»