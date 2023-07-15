Лето возвращается – в воскресенье обещают до плюс 27 и никакого дождя

В воскресенье в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +23,+25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +22,+27.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже ночью +14, днем +25;

В Кондопоге, Олонце ночью +14, днем +24;

В Пудоже ночью +12, днем +25;

В Сортавале ночью +14, днем +23;

В Суоярви ночью +13, днем +24. // фото «Петрозаводск говорит»