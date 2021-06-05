Летняя погода продолжит радовать жителей Карелии и Петрозаводска

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24, +26.

В Карелии небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +22, +27, местами до +30.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +27;

В Кондопоге днем +26;

В Медвежьегорске днем +26;

В Олонце днем +27;

В Пудоже днем +29;

В Сегеже днем +27;

В Сортавале днем +24;

В Суоярви днем +26. (фото «Петрозаводск говорит»)