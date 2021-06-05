05 июня 2021, 09:00
Летняя погода продолжит радовать жителей Карелии и Петрозаводска
Сегодня ожидается жаркий день без дождя
В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24, +26.
В Карелии небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +22, +27, местами до +30.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +27;
В Кондопоге днем +26;
В Медвежьегорске днем +26;
В Олонце днем +27;
В Пудоже днем +29;
В Сегеже днем +27;
В Сортавале днем +24;
В Суоярви днем +26. (фото «Петрозаводск говорит»)