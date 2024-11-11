11 ноября 2024, 12:15
Легковой автомобиль вспыхнул в Петрозаводске
Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание на улице Владимирской
Сегодня утром в Петрозаводске произошел пожар в легковом автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, сигнал о происшествии на улице Владимирской поступил в 10:20. На место выехали две единицы техники и восемь спасателей. Совместными усилиями транспортное средство удалось потушить.
Людей в горевшей машине не было. Никто не пострадал. Причину инцидента предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Quido Jansen