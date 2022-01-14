14 января 2022, 16:21
Легкий мороз ожидается в субботу в Карелии
В республике пройдут снегопады, будет дуть сильный ветер
Завтра, 15 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°C, днем -1, -3°C. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха -1, -6°C в течение суток, ночью местами до -10°C.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-10, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже -2-6, переменная облачность, небольшой снег.
В Сортавале -2-5, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Unlaw