Легкий мороз ожидается в субботу в Карелии

Завтра, 15 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°C, днем -1, -3°C. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха -1, -6°C в течение суток, ночью местами до -10°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2-6, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -2-5, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Unlaw