Опасный ветер надвигается на Карелию

Штормовой ветер ожидается в Карелии вечером 14 января. Об этом жителей республики предупредили в региональном МЧС.

По информации Карельского Гидрометцентра, он ориентировочно начнется в 20-23 часа и продлится до первой половины дня 15 января. Ветер будет северо-западный, с порывами до 15-17 метров в секунду.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии, то есть 16 муниципальных районов и два городских округа - Петрозаводский и Костомукшский. // Фото: glas.ru