Легкий мороз будет в Карелии в понедельник

Облачно с прояснениями будет 27 марта в Карелии. Ночью на юге и в центре республики снег, местами мокрый и сильный, рассказали в Гидрометцентре региона.

Днем снегопады возможны на юге, но небольшие. Ветер умеренный, северный и северо-восточный. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов, днем 0,-5 градусов.

В Петрозаводске тоже будет облачно, небольшой снег, гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный умеренный. Ночью температура воздуха -3, -5 градусов, днем -1, -3 градуса. // фото: bearfotos/ freepik.com