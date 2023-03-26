26 марта 2023, 11:58
Сильный и мокрый снегопад накроет сегодня Карелию
О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении предупредили жителей республики
В ближайшее время большая часть Карелии попадет под власть стихии. О неблагоприятном погодном явлении предупредила ЕДДС Петрозаводска, ссылаясь на информацию Карельского ЦГМС.
Днем в воскресенье, 26 марта, а также ночью в понедельник, 27 марта будет идти сильный мокрый снег. В основном это ожидается на юге и в центре региона.
В отельных районах ожидается налипание мокрого снега. Неприятный снегопад можно ожидать и в Петрозаводске. // фото: Alex Potemkin/ istockphoto.com