26 марта 2023, 11:58
Погода

Сильный и мокрый снегопад накроет сегодня Карелию

О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении предупредили жителей республики

В ближайшее время большая часть Карелии попадет под власть стихии. О неблагоприятном погодном явлении предупредила ЕДДС Петрозаводска, ссылаясь на информацию Карельского ЦГМС.

Днем в воскресенье, 26 марта, а также ночью в понедельник, 27 марта будет идти сильный мокрый снег. В основном это ожидается на юге и в центре региона.

В отельных районах ожидается налипание мокрого снега. Неприятный снегопад можно ожидать и в Петрозаводске. // фото: Alex Potemkin/ istockphoto.com

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