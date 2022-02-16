Курс рубля существенно вырос

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 17 февраля. Рубль укрепился по отношению к ведущим мировым валютам, следует из данных регулятора.

Курс евро опустился на 96 копеек до уровня 85,31 рубля. Доллар подешевел на 1,15 рубля до отметки 75,01 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, опустилась на 1,07 рубля до 79,65 рубля. Фото pixabay.com/martaposemuckel