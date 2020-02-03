Курс рубля резко рухнул после выходных

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,1945 рубля - до 70,7921 рубля, курс доллара увеличился на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля. Такие данные приводит Центробанк России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 96,14 копейки, составив 67,0065 рубля.

Одной из причин ослабления курса рубля эксперты называют вспышку китайского коронавируса, которая привела к некоторым проблемам в мировой экономике.