«КСМ» поделилась новостями о строительстве дома-интерната в Костомукше

Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов, рассчитанный на 200 мест, станет самым крупным социальным учреждением, построенным в республике за последние 30 лет

Основные работы на строительной площадке - устройство свай под будущие фундаменты. На сегодняшний день выполнено 124 из 375 буронабивных свай и 80 из 410 забивных свай. Устройство всех свай планируется завершить к концу мая. Параллельно ведутся работы по устройству фундаментов под колонны, каждый размером 1,5 на 1,5 метра, залито порядка 10% от общего количества.

Борис Жадановский, исполнительный директор компании «КСМ»:

Мы крайне редко говорим о неудовлетворительном качестве проектов, с которыми нам приходится работать, о некачественно выполненных геологических исследованиях. По ходу работы исправляем чужие ошибки, выполняем допработы и, несмотря на существенно увеличивающиеся сроки производства работ, вводим все объекты вовремя. В данном проекте качество геологических исследований вызывает много вопросов - проектом предусмотрен разбор 175 куб.м. скалы, по факту придётся разобрать около 3000 куб. м.! Это очень серьёзное увеличение объёма работ. Для того, чтобы уложиться в срок, мы вышли на круглосуточный режим работы.

Работы по разборке скалы, попадающей в пятно застройки, завершены, на остальной территории будущего дома-интерната эти работы продолжаются.

Какие бы сложности не возникали в процессе производства работ, строители «КСМ» обещают, что здание, возведённое под крышу, жители Костомукши увидят уже в начале следующего года. А к концу 2024 года дом-интернат с полной отделкой, оборудованием и мебелью будет введён в эксплуатацию.

Напомним, что дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов, рассчитан на 200 мест. Территория заведения составит 3,5 гектара, а площадь самого здания - почти 17 тыс. кв. м. Здание трёхэтажное, но большая часть технических и административных помещений, а также пищеблок расположатся в цокольном этаже. Таким образом, 3 этажа будут полностью отданы под проживание.

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