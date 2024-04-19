Крытый рынок создадут на Древлянке

На Древлянке появится крытый сельскохозяйственный рынок, об этом сообщили в пресс-службе регионального минпромторга. Рынок построят на территории торгово-развлекательного центра «Лотос-Плаза».

Торговые места для местных производителей на рынке будут предоставлять на льготных условиях.

По мнению министра Дениса Гуркова, фермеры получат отличный трафик, который составляет порядка 30 тысяч человек в день, а покупатели получат доступ к свежей продукции по доступной цене и в удобном местоположении. // фото unsplash.com/ markus spiske