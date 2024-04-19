Электричество отключат в ряде районов Карелии

Энергетики предупредили о проведении неотложных ремонтных работ на ЛЭП и подстанциях. В связи с этим на неделе с 22 по 28 апреля в ряде населенных пунктов Карелии возможны отключения электричества.

Электричество будет пропадать в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском округе, Сортавальском и Лахденпохском районах. // фото diz play/ unsplash.com