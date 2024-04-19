Сильные снегопады придут и на север Карелии

МЧС опубликовало предупреждение о непогоде на севере Карелии. Сообщение появилось на сайте ведомства.

По данным синоптиков, днем 20 апреля в северных районах республики ожидается сильный снег. Усилится северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Под действие неблагоприятного природного явления попадут Костомукша, Беломорский и Сегежский округа, Калевальский, Кемский, Лоухский и Муезерский районы. // Фото «Петрозаводск говорит»